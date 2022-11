An die 100 Personen versammelten sich am heutigen Freitag im Vorfeld der Villacher Gemeinderatssitzung vor dem Rathaus, um mehr Mitspracherecht einzufordern. "Rett' ma die Schütt", "Schützt die Natur", Kärnten it's my Betonwüste", war auf den Bannern der Demonstranten zu lesen.