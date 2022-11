"Es müssen wohl Zehntausende sein", sagt Peter Gfrerer und meint jene Kärntner, denen er das Skifahren beigebracht hat. Seit 51 Jahren ist der 66-jährige Villacher als Skilehrer tätig. Unzählige Kinder, die bei ihm die Pizzaschnitte und den Stemmbogen erlernt haben, sind inzwischen schon in Pension. Und auch Gfrerer tritt heute, Samstag, nach 20 Jahren in seiner Funktion als Obmann des Kärntner Skischulverbandes in den Ruhestand; Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Sport lassen ihn in Treffen hochleben.

Der gelernte Maschinenschlosser hat nur drei Monate in dieser Sparte gearbeitet. Nach einem eintägigen (!) Abstecher in die Gendarmerieschule zog es ihn schon in die Berge. Skilehrer war stets der Traumberuf, er und seine neun Geschwister waren "Dobratsch-Kinder"; Nach fünf Skilehrer-Wintern in Tirol war Peter von 1978 bis 1988 auch am Dobratsch tätig, schließlich übernahm er die Geschäftsführerposition der Skischule Gerlitzen. Skilehrer im Winter, Bademeister, Tankwart oder Tankstellenbesitzer im Sommer.

Was hat sich über die Jahrzehnte verändert? "Die Kinder waren früher robuster. Da gab es die Wahl: Entweder mit dem Schlepplift rauf oder zu Fuß. Heutzutage ist Schleppliftfahren nicht mehr zeitgemäß", sagt Gfrerer. Dennoch: Die Befürchtung, dass durch Corona eine Skifahrergeneration verloren gehen könnte, habe sich nicht bewahrheitet. "Die Nachfrage von Kindergärten und Volksschulen ist gewaltig, wie vor Corona, wir können nicht immer mit den gewünschten Terminen dienen", so Gfrerer. Das liegt auch am Skilehrermangel. Wer Winter sei zu kurz und wegen der Pandemie hätten sich viele umorientiert. "Am Nassfeld, Katschberg, in Heiligenblut müssen sie großteils Skilehrer aus dem Ausland holen." In Kooperation mit dem AMS läuft eine Aktion: Arbeitslose, die die Skilehrerausbildung machen, bekommen die Kosten rückerstattet, wenn sie als Skilehrer zu arbeiten beginnen.

Buskosten verdoppelt

Dass die Teuerung auch den Skisportlern zusetzt, ist Gfrerer bewusst. "Der Schulskikurs um 120 Euro pro Woche ist finanzierbar, aber dazu kommen die Buskosten, die sich plötzlich verdoppelt haben. Ein Verbrechen am Volk." Erwachsene, die ausgerüstet seien, würden sich das Hobby weiter gönnen, ist der Villacher überzeugt. "Aber wer 1300 Euro im Monat verdient, muss froh sein, wenn sich am Ende die Nudel mit Sugo ausgehen."

"Oldie-Boom"

Einen Boom erlebt der Skilehrer aus Leidenschaft bei der älteren Generation. "Eine Skischülerin habe ich beim Plaudern auf 60 geschätzt. Sie war 80 und meinte, Skifahren könne sie eh, sie bräuchte mich nur im Fall eines Sturzes. Aufstehen könne sie nämlich nicht mehr", schmunzelt der 66-Jährige. Es sei kein Wunder, dass die Gratis-Skipassaktion auf der Gerlitzen für Über-85-Jährige nur einen Winter gültig gewesen sei. Hunderte "Oldies" hätten sie in Anspruch genommen, daraufhin sei sie eingestellt worden. Einstellen wird Gfrerer nach diesem Winter auch den Job als Skischul-Geschäftsführer, nicht aber die Ski selbst. "Dem Hobby bleibe ich treu."