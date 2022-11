Gleich zweimal kam es in den vergangenen Tagen zu Einbruchsversuchen beziehungsweise zu einem Einbruch in Villacher Kindergärten. In der vergangenen Wochen versuchten sich noch unbekannte Täter Zutritt zum Kindergarten/Hort Lind zu verschaffen. Ohne Erfolg: Es blieb bei einer Beschädigung im Eingangsbereich, aus dem Gebäude wurde nichts entwendet.