In der Wiener Location "das 1090" ging kürzlich der Event "TAOL goes Black" von TAOL (The Art of Life) in Kooperation mit dem Wiener Schönheits-Salon Rien ne vas plus über die Bühne. Als Highlights gab es drei Modeshows mit Haute-Couture-Austria-Award-Siegerin Julia Lara König, US-Designerin Erika Suess und dem talentierten Modeschöpfer Florian Adelon. Für die Präsentation zuständig waren zehn Modeln von 1 s Place Models, darunter auch die Kärntnerinen Sarah Kühschweiger (25) aus Rosegg sowie Alina Taschler (15), die aus Krumpendorf stammt.