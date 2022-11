Groß war die Freude bei Fischzüchter Georg Olsacher als er im April die "Seefischerei" in der Villacher Italiener Straße eröffnet hatte. Der Fischzüchter vom Millstätter See wollte dort sein eigenes Lokal führen, in dem er Frischfisch und veredelte Fischprodukte angeboten hat.