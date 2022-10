Ein nicht alltäglicher Unfall hat sich auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See ereignet. Sonntag gegen 17 Uhr trieb eine 44-jährige Landwirtin eine Kuh und ihr Kalb in den Stall. Dabei stieß die Kuh die Frau um. Das Tier kam jedoch ebenfalls zu Sturz und fiel auf die Bäuerin.

Der Ehemann (51), der sich in unmittelbarer Nähe befand, konnte die 44-Jährige befreien und setzte die Rettungskette in Gang. Ein First Responder führte die Erstversorgung der Verletzten durch. Die Rettung lieferte die Frau anschließend in das LKH Villach ein.