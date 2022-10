Am 2. November wird in der Stadthauptpfarrkirche Villach St. Jakob um 18.30 Uhr das alljährliche Allerseelenrequiem für die Verstorbenen gefeiert. Zelebriert wird die Messe von Stadthauptpfarrer Richard Pirker. Musikalisch gestaltet wird die Messe vom Chor der Stadthauptpfarrkirche und dem Orchester des Musikverein St. Jakob, unter der Leitung von Klaus Waltritsch. Der 39-Jährige studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien Instrumental- und Gesangspädagogik mit den Schwerpunkten Orgel und Improvisation sowie Komposition. Er verantwortet die gesamte musikalische Gestaltung in St. Jakob: den Chor, die sonntägliche Messen, die Feststagsmessen, und den gesamten Musiksommer, der heuer um Matineen erweitert wurde.