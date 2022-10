Wanderer erlitt am Verditz einen Herzinfarkt und verstarb

Am Verditz, in den Nockbergen, oberhalb von Afritz (Bezirk Villach-Land) standen Rettung, Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und ein Hubschrauber der ARA Flugrettung im Einsatz. Ein Mann erlitt am Forstweg Herzinfarkt und verstarb.