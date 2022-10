Zeugen berichteten von einem Großeinsatz am Verditz, in den Nockbergen, oberhalb von Afritz (Bezirk Villach-Land). Sonntag am späten Vormittag wurden Rettung, Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und ein Hubschrauber der ARA Flugrettung alarmiert. Den Einsatz bestätigte kurze Zeit später auch Polizeisprecher Mario Nemetz: "Derzeit läuft ein Rettungseinsatz, auch die Polizei ist vor Ort. Laut ersten Informationen konnte die Person auf dem Fußweg nicht erreicht werden, weshalb der Hubschrauber angefordert wurde. Ob es sich um einen Sturz oder einen anderen medizinischen Notfall handelt, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen."

Herzinfarkt

Am Nachmittag war es dann traurige Gewissheit. Der 67-jährige Villacher, der mit drei Begleitern unterwegs war, hat nicht überlebt. Der Mann war gegen 11 Uhr auf einem Wanderweg plötzlich zusammengebrochen. Seine Begleiter setzten sofort die Rettungskette in Gang. Reanimationsversuche des Notarztteams der ARA Flugrettung blieben aber ohne Erfolg. Auch der Polizeihubschrauber Libelle war im Einsatz.