Aus bislang unbekannter Ursache brannte am Freitag gegen 19 Uhr ein abgestelltes Wohnmobil in Wernberg völlig aus. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Wernberg, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Bergung der Gasflaschen, Personen befanden sich glücklicherweiße nicht mehr im Wohnmobil. Der Besitzer, ein 41-jähriger italienischer Urlauber, kam noch während der kurz dauernden Löscharbeiten zu seinem Wohnmobil und musste ansehen, wie sein Fahrzeug völlig zerstört wurde.

Innen wurde alles zerstört © FF Wernberg