Die Stadt Villach bringt das geplante Logistikcenter LCA in Federaun weiter auf Schiene. Der erste Logistiker präsentierte in der Vorwoche seine Ansiedlungspläne auf dem Areal, Ausgleichsflächen für die verbaute Zone wurden zugekauft, zahreiche Firmen hätten ihr Interesse am Standort bekundet.

Hinter den Kulissen nimmt der Unmut der Projektgegner indes weiter zu. Nachdem die Bürgerinitiative "Rett ma die Schütt" aus er Kleinen Zeitung erfahren hatte, dass die Signaturen ihren Unterschriftenliste wegen eines Fehlers beim Ausfüllen vielfach mangelhaft sind, üben sie massive Kritik an der Transparenz der Stadt. „Die Stadt prüft ewig und man erfährt alle Pläne und Entscheidungen nur aus den Medien. Die wochenlange Suche nach Fehlern zeigt, dass die Projektbefürworter eine Befragung der Bevölkerung fürchten, weil auch sie wissen, dass der Großteil nicht will, dass die Federauner Felder verbaut werden“, sagt Dicketmüller. Der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) nahm gestern die Sorge, dass das Ansuchen gar behandelt wird und schlug vor, es über einen gemeinsamen Antrag aller Parteien in den Gemeinderat einzubringen. Ein Volksbegehren gibt es folglich nur, wenn die SPÖ zustimmt.

Referent darf keine Einsicht haben

Auch aus politischer Richtung kommt Kritik am Informationsfluss. Gerald Dobernig (Erde), Referent für Umwelt und Verkehr, fordert Akteneinsicht zu Hochwasserschutz und Straßenverlegung. Behördenleiter Alfred Winkler verwehrt diese derzeit. „Es fehlen Unterlagen zum Projekt und aktuell liegt alles im übertragenen Wirkungsbereich, sprich, es ist ausschließlich der Bürgermeister zuständig. Wenn alle Unterlagen beisammen sind, bekommt auch Stadtrat Dobernig Einsicht“. Geplant wurde die Straßenverlegung nicht über das Straßenbaurefererat (Dobernig), sondern über Tiefbau, das bei SPÖ-Stadtrat Harald Sobe angesiedelt ist.