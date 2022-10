In knapp 14 Tagen ist es soweit: Am 11.11 um 11.11 Uhr wird der Fasching geweckt. Der Bund Österreichischer Faschingsgilden (BÖF) hält die Zeremonie in der Klagenfurter Messehalle 4 ab. "Die Proklamation übernimmt wieder Landeshauptmann Peter Kaiser", verrät Bruno Arendt, Präsident des BÖF Kärnten.