Trotz Herausforderungen wie Pandemie, Inflation und Energiekrise erweist sich der September als starker Monat am Villacher Arbeitsmarkt. Laut dem Arbeitsmarktservice AMS waren in dieser Zeit 3932 Personen auf Jobsuche. Das ist ein Rückgang von 201 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat. 52.422 Beschäftigte bedeuten ein Plus von 701 Personen.