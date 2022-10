Für eine echte Ruhestörung ist der Spuk zu schnell vorbei, aber zum Wundern reicht’s. Seit Wochen staunen Anrainer und Passanten in der Villacher Innenstadt über einen Autofahrer, der in den Abendstunden regelmäßig Runden ums Zentrum dreht. Die Fenster des Wagens sind geöffnet, aus dem Autoradio erklingt laute Musik. Die Titel wechseln, stammen immer aus demselben Genre: Der "Lautsprecher auf Rädern" spielt ausschließlich Marschmusik.

Viele Stücke haben einen militärhistorischen Hintergrund. So haben Zeugen zum Beispiel den Prinz-Eugen-Marsch und den Deutschmeister-Regimentsmarsch erkannt, beides "Hits" aus der Habsburgermonarchie. Aber auch Preußens Gloria, ebenfalls ein Marsch, schallte schon aus dem dunklen Auto mit Villacher Kennzeichen. Es wird immer auf derselben Route beobachtet und fällt vor allem am Hans-Gasser-Platz, in der Ringmauergasse, entlang der Draulände sowie auf dem Burg- und Udo-Jürgens-Platz auf.

Bei der Villacher Polizei kennt man das Phänomen, aber nicht den Fahrer und seinen Beweggrund. Es gab noch keinen Grund für eine Anhaltung. Strafbar wären nur die "Erregung von ungebührlich störendem Lärm" oder eine Selbst- und Fremdgefährdung, wenn der Lenker durch die Musik die Umgebung nur mehr eingeschränkt wahrnehmen kann. Der ÖAMTC rät in diesem Zusammenhang generell: "Ein Autoradio darf nur mit solcher Lautstärke betrieben werden, dass die Aufmerksamkeit gegenüber dem Verkehrsgeschehen nicht beeinträchtigt wird."