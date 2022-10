"Wir bieten ein großes Betätigungsfeld – vom Fahrradkindergarten bis hin zu einem Bundesligateam“, freut sich Norbert Unterköfler vom Radclub Feld am See über regen Zulauf. Warum es so gut funktioniert? "Wahrscheinlich weil wir ehrenamtlich arbeiten und kein Geld im Spiel ist.“ Der Verein hat lange Tradition, verfügt über sehr gute Trainer, die Mitglieder helfen fleißig mit. Unterköfler: "In Wahrheit betreiben wir Öffentlichkeitsarbeit für das Gesundheitswesen.“