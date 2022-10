Im Juni 2015 wurde es von drei Unternehmern als Vorzeigeprojekt für die Villacher Innenstadt ausgerufen. Ein 1500 Quadratmeter großen Areals mit vier Gebäuden zwischen Widmanngasse, Weißbriachgasse und Kaiser-Heinrich-Gasse sollte revitalisiert werden, Wohn- und Geschäftsflächen entstehen. Doch die gemeinschaftlichen und zwölf Millionen Euro schweren Pläne scheiterten im Mai 2019 endgültig. Ein Investor konnte trotz intensiver Bemühungen nicht gefunden werden.

Investor kauft nächstes Haus

Nun dürfte sich das Blatt – letztlich nicht ganz unerwartet – gewendet haben. Nachdem der Wiener Altbauentwickler August de Roode bereits Anfang Februar l den Erwerb der beiden Thomasser-Häuser (Widmanngasse 33, Weißbriachgassse 3) und des Holzer-Hauses (Widmanngasse 35) bekannt gegeben hatte, konnte er nun auch das sogenannte Hofer-Jenko-Haus in der Weißbriachgasse 1, auf das er schon länger ein Auge geworfen hatte, erwerben. Dieses gilt als eines der ältesten Häuser der Stadt und wurde erst 2019 von Florian Ehall, Wiener Investor mit Kärntner Wurzeln, gekauft und wechselte nun um 1,25 Millionen Euro erneut den Besitzer.

Auch das Haus mit der Adresse Weißbriachgasse 1 wurde nun vom Wiener Immobilienentwickler August de Roode erworben © Jandl

De Roode wolle nun diesem „schwer sanierungsbedürftigen Bereich in der Innenstadt neue Strahlkraft verleihen“. Moderne Geschäfts-, Büro- und auch Wohnflächen sollen entstehen. Während der Abbruchbescheid der Thomasser-Häuser demnächst ergehen soll, will der Investor die Substanz der teilweise denkmalgeschützten Gebäude, wie gefordert, erhalten. Beim Holzer-Haus stehen die Außenerscheinung, Keller und Erdgeschoss unter Denkmalschutz, in der Weißbriachgasse 1 das Haupthaus Richtung Kirchenplatz und die Außenerscheinung des Nebengebäudes im Süden.

„Die alte Substanz ist sehr gut erhalten und wir werden das Projekt so umsetzen, wie es Denkmalschutz und Bebauungsplan vorgeben und erlauben“, sagt de Roode. Dieser basiert auf einem von der Stadt finanzierten Architektenwettbewerb, der 2017 vom Architekturbüro Falle und Omann gewonnen wurde. Der Bebauungsplan sieht auch vor, dass in einzelnen Gebäudebereichen um ein Geschoss aufgestockt werden darf. Wann das rund 15 bis 20 Millionen schwere Großprojekt mit einer Gesamtfläche von 3500 Quadratmetern umgesetzt werden kann, lasse sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einschätzen und hänge vor allem von der Erteilung von behördlichen Genehmigungen ab.

Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), begrüßt das Leuchtturmprojekt für die Innenstadt: „Nun ist alles in einer Hand. Es ist ein Startschuss für die Neuinszenierung dieses zentralen Bereiches, der wesentlich aufgewertet werden kann.“

De Roode, der mit einer Villacherin verheiratet ist, attestiert der Villacher Innenstadt großes Potenzial und machte zuletzt mit dem Kauf von Innenstadtimmobilien am Hauptplatz (14, 16, 20 und 29) und in der Seilergasse 1 Schlagzeilen. Der gebürtige Niederländer entwickelt zudem Projekte in Wien, Bregenz und Velden.