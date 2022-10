Nach einer coronabedingten Pause meldet sich die AK-Wintersportbörse heuer wieder zurück. Am Wochenende vom 5. bis 6. November ist Villach an der Reihe. Da kann in der Hauptfeuerwache wieder getandelt und gekauft werden. Zur Auswahl steht alles, was für sportliche Aktivitäten in der kalten Jahreszeit benötigt wird, darunter Ski und Snowboards, Ski- und Snowboardschuhe, Overalls und Winterskibekleidung und Eislaufschuhe. Geöffnet hat die Wintersportbörse am Samstag (5.11.) von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag (6.11.) von 9 bis 17 Uhr. Die Artikelabgabe ist am Freitag (4.11.) zwischen 9 und 19 Uhr möglich, alle Infos zur Anmeldung finden Sie unter sportboerse.akktn.at

Hinweis für jene, die mit dem Auto anreisen: Bedingt durch Bauarbeiten in der näheren Umgebung der Hauptfeuerwache ist das Parkplatzangebot am Freitagvormittag eingeschränkt. Die Kasernengasse wird während der AK-Wintersportbörse als Einbahn geführt. Eine extra eingerichtete „Load and Drive“-Zone soll das rasche Ent- und Beladen der Autos gewährleisten.