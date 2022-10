Gesperrt ist derzeit die Tauernautobahn (A 10) in Fahrtrichtung Villach zwischen Paternion/Feistritz und Villach-West. Auf Höhe Weißenstein hat sich Montagfrüh ein Unfall ereignet, berichtet die Antenne Kärnten auf ihrer Webseite. "Der Lkw-Lenker ist auf einen Anhänger eines Asfinag-Fahrzeuges aufgefahren, das abgestellt war", sagt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. In diesem Bereich gibt es keine Baustelle.

Zwei Verletzte

Der Lkw-Lenker soll bei dem Unfall schwer verletzt worden sein. Er wurde vor Ort vom Notarzt des Rettungshubschraubers RK 1 versorgt und danach ins LKH Villach geflogen. Auch ein Asfinag-Mitarbeiter wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund des Unfalls hat sich ein Stau gebildet. Verkehrsteilnehmer werden bei Spittal-Ost abgeleitet. Während des Hubschraubereinsatzes war auch die Fahrbahn in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt. Diese Sperre ist aufgehoben. Die Sperre in Richtung Süden dauert noch an.