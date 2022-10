Die deutsche Logistikholding DLH präsentierte am heutigen Montag erste Details für das geplante Logistikcenter in Villach-Federaun. Das Unternehmen will auf einem Areal von sechs Hektar erste Verteilzentren für Waren errichten. Geschäftsführer Christian Vogt dazu in der Pressekonferenz: "Dieses Gelände wurde uns vor fünf Jahren das erste Mal vorgestellt, damals war es noch nicht interessant, durch den nun geplanten zollfreien Korridor hat sich das geändert. Der Standort Villach-Fürnitz wird so zu einem der Logistik-Hotspots."