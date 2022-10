Das Café ist eine Kooperation zwischen der evangelischen Pfarrgemeinde Villach Stadtpark und der Diakonie de La Tour. Es versteht sich als eine Einladung, den Kirchenraum als Ort der Gastfreundschaft und des Angenommenseins zu erleben. Das Akronym GL.U.ECK“ steht für „Gleich um’s Eck“, für einen Ort also, der nah und unkompliziert zu erreichen ist. „Wir sind alle sehr stolz über diese Auszeichnung“, unterstreicht Thomas Körner. Der gebürtige Schladminger studierte zuerst in Wien Jazz-Saxofon, danach Theologie, Religion, Geschichte und Philosophie. 2014 zog er mit seiner Frau Astrid nach Villach, war fünf Jahre Gemeindepfarrer in Arriach und ist seit 2021 amtsleitender Stadtpark-Pfarrer.