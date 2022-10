Im März 1997 fand die erste Frau im Villacher Frauenhaus eine Schutzunterkunft. 25 Jahre später zählt die Einrichtung heuer 759 Frauen und 777 Kinder, die in einer Ausnahmesituation betreut und beschützt wurden. Mehr denn je, gewinnt das Thema gemessen an der Vielzahl der Gewaltdelikte Bedeutung. Bei der Fachtagung informierte eine Reihe an Expertinnen und Experten über Opferschutz und die Arbeit mit dem Täter.

Viktoria Eberhardt vom Institut für Konfliktforschung präsentierte erste Erkenntnisse aus der aktuell durchgeführten Studie zu Femiziden (Frauenmorde) in Österreich. Unter anderem hat sich auch jene 42 Morde und Mordversuche an Frauen im Zeitraum 2010-2020 untersucht, die in Kärnten passiert sind. Fazit: „Warnsignale sind in vielen Fällen vorhanden“.

Primaria Christa Rados legte das Augenmerk auf das Thema systematisches Gewalt- oder Kontrollverhalten in Form von Drohungen, Isolation, Abwertung, Diffamierung oder Liebesentzug und die daraus resultierenden psychosomatischen Folgen sowie der Notwendigkeit des Gesundheitssystems diese Aspekte bei der Behandlung miteinzubeziehen. Ihr Appell an Beraterinnen: „Thematisieren Sie das Schamgefühl, denn nach wie vor suchen viele Frauen die Schuld nur bei sich selbst“. Laura Wiesböck, Soziologin am Institut für höhere Studien in Wien, zeigte in ihrem Beitrag auf, dass Männergewalt an Frauen nach wie vor ein gesellschaftliches Problem ist. „Es ist ein Zeichen von Schwäche und Unmännlichkeit, wenn man(n) es nötig hat, Frauen zu demütigen und als Besitz zu behandeln“.

Herzstück der Veranstaltung war die Expertinnen-Runde mit Vertreterinnen und Vertretern jener Institutionen, die in der Region die Gewaltschutzarbeit im Sinne des Opferschutzes gewährleisten. Das reicht von Kinderschutzzentrum über die Polizei bis zum Frauenhaus.