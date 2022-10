Seit Anfang August hat mit dem "Supperlativ" Villachs zentralste Suppenkuchl ihre Pforten geschlossen. Seither wurde intensiv nach einem Nachfolger für die Lokalität in der Freihausgasse gesucht, der auch die gesamte und sanierte Ausstattung übernehmen hätte können. Weil das bislang nicht geklappt hat, gibt es am 22. und 23. Oktober jeweils ab 8 Uhr einen Kehraus-Flohmarkt.

"Wir verkaufen einfach alles, an dem jemand Gefallen findet und was unseren Gästen schon immer gefallen hat. Manche Kleinigkeit gibt es auch umsonst oder als Gratiszugabe auf einen Einkauf obendrauf", sagt Ex-Chef Andreas Molzbichler, der demnächst beruflich in die Technikbranche zurückkehrt.

Zum Verkauf steht das gesamte Inventar: unter anderem Tassen, Teller, Gläser, Kochtöpfe, Schüsseln, Besteck, Tische, Stühle, Bilder, Dekoration, Kleingeräte und auch die Küche samt Geräten. Interessenten können sich auch unter 0664/18 89 752 informieren.