Ein Konkurs, der Jahre zurückliegt, schlägt jetzt am Wörthersee auf. In Velden steht laut Ediktsdatei (www.edikte.justiz.gv.at) ein Hotel samt Parkplatz vor der Zwangsversteigerung. Das "Veldener Traumschiff" (das ehemalige Sporthotel Berger) kommt Ende November am Bezirksgericht Villach unter den Hammer. Der Schätzwert für die Anlage am Seecorso 40 ist rund 4,14 Millionen Euro. Das Mindestgebot beträgt rund 2,07 Millionen Euro. Beantragt hat die Zwangsversteigerung die Hypo Tirol Bank, wegen Außenständen von etwa 549.000 Euro.