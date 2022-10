Noch nicht einmal ein Jahr geöffnet und schon darf sich das Team rund um Hotelleiterin Andrea Leitner über zwei Auszeichnungen freuen. Das "Bleib Berg Health Retreat" in Bad Bleiberg wurde bei den look!-SPA-Awards zum besten medizinischen Spa ausgezeichnet. Leserinnen und Leser des Magazins "Look!" konnten im Internet ihre Stimme abgeben. Nun ging im "The Ritz Carlton Vienna" die große Preisverleihung über die Bühne. „Es ist für uns eine große Ehre und natürlich auch ein schönes Gefühl, dass uns unser ganzheitliches Gesundheitskonzept auszeichnet. Wir freuen uns sehr darüber“, sagt Andrea Leitner, Hotelleuterin vom "Bleib Berg Health Retreat", deren Team sich seit Jänner 2022 um das langfristige Wohl der Gäste kümmert.

Für Leitner ist es aber nicht die einzige Auszeichnung. Gleichzeitig hat ein Rating von "Connoisseur Circle", eine Plattform für Luxusreisende, das Hotel zum "Top medical Spa" gekürt.