Man kennt das Kulinarik-Duo von der Messnerei am Sternberg. Nun zieht es Daniela und Stefan Sternad auch in die Villacher Innenstadt. Die Gastronomen beziehen das ehemalige Teissl-Gelände in der 10.-Oktober-Straße und möchten dort ab kommender Woche mit "Pasta Mama am Stadtpark" italienisches Flair in die Stadt bringen. "Endlich ist es soweit! Nach monatelangen Vorbereitungen freuen wir uns, euch endlich verkünden zu dürfen, dass wir am Mittwoch, den 26. Oktober, unsere Türen offiziell eröffnen", heißt es auf der Facebookseite des neuen Nudellokals.

"Wir produzieren unsere eigene Pasta. Tagliatelle, Rigatoni, Farfalle, einfach in allen Formen und Farben", erklärte Daniela Sternad bereits im Frühjahr bei einem Kleine Zeitung-Interview. Auf 250 Quadratmetern soll eine Nudelproduktion entstehen, ein Bistro vor Ort kümmert sich um den täglichen Hunger der Kundschaft und in einem Shop kann man verschiedenste Produkte ankaufen: "Wir werden auch Naturweine anbieten, Josefbrot aus Wien, Olivenöle und mehr", erklärt Stefan Sternad. Insgesamt werden 600.000 Euro in die Hand genommen, ein Soft-Opening ist diesen Sommer geplant, die offizielle Eröffnung folgt im Herbst.

Digitalisierung wird Schwerpunkt

Sechs bis sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen am Standort beschäftigt werden, für die Produktion, die Küche/Theke sowie den Verkauf. Derzeit sucht man noch nach Personal.

Die Mitarbeiter sollen mittels Digitalisierung auch optimal auf das Geschäftskonzept abgestimmt werden: "Wir beschäftigen uns sehr stark damit und wollen die Technik zu unserem Vorteil nutzen", erklärt Stefan Sternad und meint damit vor allem eine Prozessoptimierung im Betrieb. Kunden sollen durch intuitive Selbstbedienung zu ihrem Mittagessen kommen, Unterstützung gibt es vom Personal, und verwöhnt wird man von neapolitanischem, urbanen Lifestyle, guter Musik und schließlich Pasta "a la Nonna".