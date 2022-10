Eine 64-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr Montagnachmittag 14.05 Uhr mit ihrem Pkw auf der Teuchen Straße L46, von Himmelberg kommend in Richtung Innerteuchen. Im Freilandgebiet von Innterteuchen, Gemeinde Arriach, Bezirk Villach, kam sie mit dem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte über eine Böschung und landete am Dach in einem Bachbett.

Die Unfalllenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt. Sie konnte selbst die Rettungskette in Gang setzen und wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen. Am Pkw entstand Totalschaden.