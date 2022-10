40 Seiten umfasst die "Roadmap Wasserstoff in Kärnten", die im September in der Landesregierung beschlossen wurde. Ziel ist eine Vervierfachung: Rund 4000 Tonnen – fast nur grauer, aus fossiler Energie gewonnener – Wasserstoff wird derzeit pro Jahr in Kärnten industriell genutzt, bis 2030 sollen es 16.000 Tonnen grüner Wasserstoff sein, sagt Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), der am Montag zum zweiten Wasserstoffgipfel nach Villach geladen hatte.