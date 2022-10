Auf den ersten Blick ist in Villach kaum erkennbar, was seit dem Wochenende für große Aufregung sorgt. Angrenzend an die bestehenden Flüchtlingscontainer hat das Bundesministerium für Inneres in Langauen fünf Zelte für weitere 40 Personen aufgestellt. Diese werden als "beheizbare Notquartiere" bezeichnet und sind bereits mit acht Personen pro Einheit belegt. Die Kritik an der Unterbringung ist groß.