Promis schicken pinken Bus in Gedenken an Kärntnerin auf Tour

Christian Tramitz, Alexandra Meissnitzer und viele weitere Prominente unterstützen "Heidi's Pink Van". In Erinnerung an eine gebürtige Kärntnerin werden ab sofort Spenden dafür gesammelt. Dieser soll Teil einer Krebsvorsorge-Flotte in Südafrika werden.