Die rasant steigenden Energiekosten bekommen auch die Kärntner Kinos zu spüren. Alleine im Cineplexx Villach werden jährlich 350.000 Kilowattstunden Strom verbraucht. Um Stromkosten künftig zu sparen, investiert das Cineplexx Villach noch heuer 450.000 Euro in eine riesige Photovoltaikanlage und damit in grüne Energie. "Es werden an Dach und Fassade gesamt über 400 Kilowatt-Peak-Einheiten installiert, womit ein gesamter Jahresertrag von zirka 400.000 Kilowatt-Peak erzielt werden kann", heißt es aus der Cineplexx Pressestelle.