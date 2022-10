Bereits Mitte August deckten Beamte der Finanzpolizei den Schmuggelversuch eines 36-jährigen Türken bei einer Kontrolle auf.

Der Mann war mit einem Auto-Reisezug auf dem Weg nach Deutschland. In Villach wurde dieser Zug einer Kontrolle unterzogen. Gegenüber den Zollbeamten gab er an, keine meldepflichtigen und zu verzollenden Waren bei sich zu haben. Bei der Kontrolle seines Autos fanden die Beamten dann aber 17.600 Zigaretten (das sind 88 Stangen) und 15 Packungen Potenzmittel. Die Waren hatte er in verschiedenen Taschen und Koffern versteckt.

Schlagring gefunden

Der Mann hatte diese nach Österreich eingeführt und nicht deklariert, teilte das Finanzministerium in einer Aussendung mit. Zudem fanden die Beamten im Handschuhfach noch einen Schlagring. Dabei handelt es sich um eine in Österreich verbotene Waffe. Der Schlagring, die Zigaretten und das Potenzmittel wurden beschlagnahmt.

Anschließend konnte der Türke seine Heimreise mit dem Pkw antreten. Er musste eine Sicherheitsleistung von 3000 Euro hinterlegen. Außerdem erwartet ihn ein Finanzstrafverfahren.