Auf der Verditzer Straße (Gemeinde Treffen) ereignete sich am Sonntag gegen 14.20 Uhr ein schwerer Unfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 79-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte rund 25 Meter über eine Böschung. Dabei überschlug sich das Auto und kam auf einer Wiese schließlich zum Stehen.

Der Mann und seine Ehefrau, die am Beifahrersitz saß, wurden dabei schwer verletzt. "Ein Patient musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden", teilt das Rote Kreuz Kärnten in einer Aussendung mit. Nach der Bergung und notärztlicher Erstversorgung wurde das Paar von den Notarzthubschraubern C11 und C7 ins LKH Villach und UKH Klagenfurt geflogen.

Am Pkw entstand Totalschaden. Im Einsatz standen außerdem die Freiwilligen Feuerwehren Treffen, Winklern-Einöde und Afritz am See mit 40 Kräften sowie zwei First Responder und zwei Polizeistreifen.

© Freiwillige Feuerwehr Treffen