Schwerer Unfall am Samstag kurz vor Mitternacht in Arnoldstein: Zwei 17-jährige Burschen aus dem Bezirk Villach kollidierten mit ihrem Moped in einem Kreuzungsbereich in Pöckau mit dem Auto einer 48-jährigen Villacherin. Die beiden am Moped befindlichen Burschen stürzten, wobei der sich am Sozius befindliche Jugendliche eine schwere Verletzung zuzog.