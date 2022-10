Extreme Inflation und Teuerung machen sich in allen Lebensbereichen bemerkbar – auch bei Besitzern von Haustieren. Ab Dezember startet deshalb die erste Tiertafel in Kärnten, um die steigenden Preise fürs Futter abzufangen. Gezielt unterstützt werden Haushalte mit geringen Einkommen. Die Tiertafel funktioniert wie die "Team Österreich Tafel". Es gibt kostenlos Futter für Hunde, Katzen und Nager. Das Angebot umfasst auch Spiel- und Nutzartikel für Tiere.

Die Tiertafel, die sich gerade in Villach einrichtet, wurde von der ehrenamtlichen Tierschutzinitiative "Katzplatz" und dem Verein für Mitmenschen mit geringem Einkommen, der die Sozialmärkte (Soma) in Kärnten betreut, ins Leben gerufen. Mehr als zehn ehrenamtliche und freiwillige Helfer und eine Mitarbeiterin des Villacher Tierheimes engagieren sich für die Umsetzung dieses Projekts. "Mit der Tiertafel soll Kärntnern, die aus finanziellen Gründen gezwungen wären, ihre geliebten Tiere abzugeben, zusätzlich geholfen werden", sagt Theres Leber von der Soma-Geschäftsführung.

Kostenlos Waren beziehen

Damit Haustierhalter bei der Tiertafel Kärnten Waren kostenlos beziehen können, müssen sie eine Soma-Einkaufskarte besitzen. Diese ist an Einkommensgrenzen gebunden und in jedem Soma-Laden erhältlich. Für die Tafelausgabe ist keine eigene Anmeldung nötig, Hunde sollten jedoch angeleint sein oder einen Maulkorb tragen.

"Wir bitten neben Privatpersonen auch Supermärkte und Händler um Futterspenden, denn wir erhalten bisher keine öffentliche Förderung", sagt "Katzplatz"-Projektinitiatorin Gabriele Goldynia. Und ergänzt: "Bevor jemand ungenutztes Tierfutter, Tierspielzeug oder Tierzubehör wegwirft, freut sich jemand darüber bei der Tiertafel."

Sie möchte dem feststellbaren Trend, dass die bereits überfüllten Tierheime noch mehr Tiere versorgen müssen, entgegenwirken. Senioren sollen sich von der Aktion besonders angesprochen fühlen. "Man gewinnt den Eindruck, dass sich gerade Menschen mit geringen Pensionen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, dafür schämen, Hilfe in Anspruch zu nehmen", sagt Leber und ergänzt: "Bitte kommen Sie zur Tiertafel für Ihre Haustiere und auch in die Soma-Läden zu Ihrer eigenen Unterstützung!"