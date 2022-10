Am Samstagmorgen heulten die Sirenen in Villach: Ein Kühllastwagen stand vor dem Eingang des Einkaufszentrums Atrio in Vollbrand. Die Rauchentwicklung war bereits von weitem zu sehen. "Durch die beiden Tanklöschfahrzeuge der Hauptfeuerwache wurden sofort zwei Löschleitungen und eine Mittelschaumleitung unter schweren Atemschutz zur Brandbekämpfung vorgenommen", berichtet Oberbrandmeister Kelz Christoph, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach. Zu diesem Zeitpunkt standen Teile des Fahrerhauses bereits in Vollbrand.

Ein Übergreifen der Flammen auf das daneben liegende Lokal, das Vordach des Einkaufszentrums sowie auf den restlichen Lkw konnte verhindert werden. Nach rund einer Stunde konnte bereits Entwarnung gegeben werden: Der Brand konnte gelöscht werden.

Nach rund einer Stunde konnte der Brand gelöscht werden © HFW Villach

Mit Wärmebildkamera kontrolliert

Der zerstörte Kühllastwagen wurde von einem privaten Abschleppunternehmen zu einer Lkw-Werkstätte gebracht. Dort wurde das Fahrzeug von den Einsatzkräften der Feuerwehr nochmal mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Abschließend wurde noch ausgeflossener Treibstoff gebunden und die Einsatzstelle gereinigt. Von einem Kanalspülwagen wurde das Löschwasser aufgesaugt und ordnungsgemäß entsorgt.

Warum der Lkw in Flammen geriet, ist derzeit noch unklar. Im Einsatz stehen die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Judendorf mit sechs Fahrzeugen und 30 Kräften sowie die Polizei.