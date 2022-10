Schon die Namen der Grundstückseigentümer und Bauwerber sorgen am Faaker See für Gesprächsstoff. Immerhin handelt es sich dabei um den ÖVP-Nationalratsabgeordneten Peter Weidinger, seine Schwester Claudia sowie deren Mann und Wörthersee-Touristiker Roland Sint.

Sie planen mit ihrer „WS Projektentwicklungs GmbH“ den Bau von touristischen Ferienapartments am Gartenweg. Auf einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück – das seit mehreren Generationen im Familienbesitz steht und früher zur Fläche des Tourismusbetriebes des Opas gehörte. Aufgeteilt wären die zwölf rund 50 Quadratmeter großen Wohneinheiten auf zwei Baukörper mit je zwei Geschossen.