Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf einer abschüssigen Gemeindestraße in Annenheim. Der 79-jährige Radfahrer war gerade talwärts unterwegs, als er mit dem entgegenkommenden PKW eines 25-jährigen Lenkers zusammenstieß. Der Radfahrer kam durch die Kollision zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Beide Beteiligte stammen aus Villach.