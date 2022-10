In St. Jakob im Rosental wurde in der Nacht auf Donnerstag die Gemeindestraße mit rotem Sprühlack besprüht und verunstaltet. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion St. Jakob im Rosental einen 30-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach als Täter ausforschen. Als Motiv gab der 30-Jährige übermäßigen Alkoholkonsum an. Nach Abschluss weiterer Erhebungen wird Anzeige erstattet.