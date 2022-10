Ab 17. Oktober gibt es in Villach wieder einen Leerstand weniger. An diesem Tag eröffnet der Villacher Holzspielzeugentwickler "Marlinu" in der Postgasse nämlich einen Erlebnis-Schauraum für Kinder und Eltern. Ausgestellt werden dort künftig handgemachte Spielsachen und Kletterdreiecke aus Holz sowie ausgewählte Stücke von nachhaltigen Partnern. "Die Kinder können bei uns alles ausprobieren. Das neue Geschäft soll ein Treffpunkt für Familien werden, es ist auch eine gemütliche Ecke für Mütter und Babys eingerichtet", sagt Geschäftsführerin Edith Erjavec. Zwei neue Mitarbeiter wurden für das Vorhaben aufgenommen. Im neuen Geschäft, das Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet haben wird, sind künftig auch Veranstaltungen, wie Nikolausbesuche, geplant.