Die steigenden Energiekosten belasten auch die Villacher Betriebe massiv. Andreas Hofmayer, Chef des Hotels "Palais 26" am Villacher Hauptplatz, hat nun darauf reagiert und im dazugehörigen Restaurant "Charles" einen zweiten Ruhetag eingeführt. Ab sofort bleibt die Küche also nicht wie bisher nur sonntags, sondern auch samstags kalt. "Wir wollen das Geschäft auf 5 Tage komprimieren und so Gas- und Fernwärmekosten senken", sagt der Vollblut-Hotelier, der eigentlich kein Freund von solchen Maßnahmen ist. "Aus Prinzip habe ich immer gesagt, dass ich das nicht mache, aber mittlerweile ist die Botschaft auch bei uns angekommen." Die hohen Energiekosten sind aber nicht der einzige Grund für die Maßnahme. Auch der Fachkräftemangel spielt eine gehörige Rolle. "Der zusätzliche Ruhetag soll auch unsere Mitarbeiter entlasten und dafür sorgen, dass wir dem Gast nach wie vor eine gute Qualität bieten können", sagt Hofmayer.