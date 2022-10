Sieben vom Unwetter schwer getroffene Gebäude sollen zur Gänze abgelöst werden

7,6 Millionen Euro sollen im Gegendtal in die Wiederherstellungs- und Hochwasserschutzmaßnahmen fließen. Drei Millionen kommen vom Land Kärnten. Das wurde am Montag in der Regierungssitzung beschlossen.