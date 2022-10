Vor neun Monaten wurden eine Mutter (43) und ihr Sohn getötet. Kerzen und Engel stehen heute an der Stelle, an der Samuel und seine Mama starben. Der Fünfjährige und seine Mutter waren am 30. Jänner 2022 in einer Wohnstraße in Völkendorf in Villach spazieren, als sie totgefahren wurden. Was anfangs wie ein Unfall aussah, stellte sich bald als Gewalttat heraus. Eine 37-jährige Rumänin hat Mutter und Kind absichtlich frontal niedergefahren. Das hat sie bereits gestanden. Der Bub war der Sohn ihres Ex-Gatten. Die getötete Frau war früher mit dem Ex der Lenkerin zusammen. Die 37-jährige Rumänin war auf die beiden krankhaft eifersüchtig.