Keine großen Überraschungen lieferte das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl für den Bezirk Villach. Kärntenweit erhielt Alexander Van der Bellen 46,8 Prozent, in Villach-Stadt 48,9 Prozent und in Villach-Land mit 19 Gemeinden 44,7 Prozent. Walter Rosenkranz (FPÖ) kam auf 23,9 Prozent in Kärnten, auf 21,6 Prozent in Villach-Stadt und auf 24,8 Prozent im Bezirk Villach-Land.

Auf Gemeindeebene wurden lediglich zwei größere Abweichungen notiert. In Stockenboi holte Rosenkranz 38,9 Prozent (281 Stimmen), Van der Bellen kam auf 29,6 Prozent (214 Stimmen). In Arriach waren es 37,7 Prozent (223 Stimmen) für Rosenkranz und 34,5 Prozent (204 Stimmen) für Van der Bellen.

So wählten die Bezirke Villach-Stadt und -Land © KLZ

Sein bestes Ergebnis holte der neue Bundespräsident in Feistritz/Gail (51,5 Prozent) und St. Jakob/Rosental (47,9 Prozent).

Der Vergleich mit der Wahl 2016 ist bedingt möglich. Damals kam Van der Bellen in Villach-Land im ersten Wahlgang auf 12,92 Prozent, FPÖ-Kandidat Norbert Hofer auf 41,44 Prozent. Bei der Stichwahl waren es 57,61 Prozent für Hofer und 42,39 für Van der Bellen.