Am Montagvormittag erhielt ein Villacher (36) einen Brief von einem Inkassounternehmen. Darin befand sich eine Rechnung in der Höhe von mehr als 1300 Euro für Waren, die der Mann aber nie bestellt hatte. Der 36-Jährige nahm Kontakt zu dem Inkassounternehmen auf und erstattet bei der Polizei Anzeige. Es entstand ihm kein Schaden.