In der Kärntner Gemeinde Nötsch (Bezirk Villach-Land) ist das kommunale Ergebnis der Bundespräsidentschaftswahl am Sonntag zu früh, nämlich vor Wahlschluss um 17 Uhr, auf der Website veröffentlicht worden. Seitens der Gemeinde hieß es, dass ein technischer Fehler schuld an der vorzeitigen Veröffentlichung gewesen sei.