Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Freitagabend in Villach - in beiden Fällen waren junge Fahrzeuglenker beteiligt. Zunächst kam ein 15-jähriger Mopedlenker aus Wien auf der Wernberger Straße mit seinem Motorfahrrad in einer Linkskurve auf das Straßenbankett und stürzte auf die Fahrbahn. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht. Am Moped entstand leichter Sachschaden.

Der zweite Unfall ereignete sich nur kurze Zeit später: Dabei fuhr ein 18-jähriger Mann aus Villach mit seinem PKW auf der Ossiacher Zeile. Bei einem Abbiegemanöver auf Höhe Kriegsbrücke nach links übersah er eine 83-jährige Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die Frau kam dabei zu Sturz und wurde schwer verletzt. Sie musste von der Rettung ins LKH Villach gebracht werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.