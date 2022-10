In der Nacht auf Freitag stahlen unbekannte Täter aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Villach zwei an der Wand montierte E-Bikes.

Das 54-jährige männliche Opfer konnte die gestohlenen Fahrräder mithilfe verbauter Peilsender ca. 100 Meter entfernt lokalisieren. Die zuständige Polizeistreife hielt mit dem Opfer Nachschau, welche negativ verlief. Eine neuerliche Ortung zeigte einen Standort rund 120 Meter vom Tatort entfernt an.

Dort konnten die E-Bikes an einem Zaun lehnend vorgefunden werden. Bei einem Rad wurden die Pedale abmontiert. Diese konnten vor Ort mit dem verwendeten Werkzeug aufgefunden werden.

Der durch den Einbruchsdiebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro.