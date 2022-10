Seit einigen Tagen sorgt eine Baustelle im Zentrum von Fürnitz für Aufsehen und auch für Diskussionen. Dort ansässige Unternehmer beklagen einen spürbaren Kundenrückgang. Grund für die Bauarbeiten ist die umfangreiche Sanierung der Rosentalstraßer. Im Zuge des Projekts werden auch Glasfaserkabel, Stromversorgung, Kanal und Wasserleitungen und die Gehsteige erneuert.

Der Baustart wurde mit 19. September festgelegt, das endgültige Bauende wird mit Ende April angegeben. Seit 26. September ist ein von der Behörde ausgearbeitetes Umleitungskonzept für den Durchzugsverkehr über die Industriestraße in Kraft. Für die Rosentalstraße gilt ein Fahrverbot, ausgenommen sind Anrainer- und Baustellenverkehr, Busse und Radfahrer.

"Auf uns Unternehmer wurde dabei nicht gedacht, wir haben seit Beginn der Baustelle Umsatzeinbußen von rund 10.000 Euro. Wir hatten zuletzt 300 Kunden weniger pro Woche. Außerdem hat man uns erst am 19. September über den Bauablauf informiert, das war viel zu spät", sagt Daniel Warum, der dort eine Trafik und ein E-Zigarettenfachgeschäft betreibt.

Trafikbetreiber Daniel Warum © kk/privat

Weiters betroffen sind auch Cafés, Kfz-Werkstätten, die Bank, Friseursalons, ein E-Bike-Geschäft und ein Fitnessstudio. "Für uns beginnt gerade die Hauptsaison, die Leute kommen normalerweise für Probetrainings. Seit Beginn der Baustelle glauben viele, dass sie nicht zu uns fahren dürfen", sagt Michael Pömmerl, Chef von Bavaria-Fitness.

Zufahrt zu den Betrieben erlaubt

Eine Meinung, die auch von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern in Fürnitz geteilt wird. Die Beschwerden und Interventionen bewirkten mittlerweile zumindest die Aufstellung von Zusatzschildern seitens der Gemeinde, die klar darauf hinweisen, dass die Zufahrt zu den Betrieben möglich sei.

Eine Umleitung über die Industriestraße wurde eingerichtet © Jandl

Die Bezirkshauptmannschaft Villach teilt in diesem Zusammenhang mit, dass die Zufahrt in den Ortskern von beiden Seiten ohnehin immer gegeben war. Der beim Fahrverbotsschild angebrachte Hinweis "ausgenommen Anrainerverkehr" erlaube jedem, der im Zentrum etwas zu erledigen hat, die Zufahrt, also auch zu den Betrieben. Von einer von Unternehmern ins Spiel gebrachten Ampelregelung hält die Behörde wenig. Wartezeiten würden den Fahrplan und die Pünktlichkeit des öffentlichen Verkehrs gefährden, heißt es.

Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch © (c) Kleine Zeitung / Weichselbraun (Weichselbraun Helmuth)

Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP) zum Thema: "Mittlerweile sollten die meisten wissen, dass man immer durch Fürnitz fahren kann. Dass im Zuge der Straßensanierung durch das Land weitere Maßnahmen umgesetzt werden können, ist eine Chance für uns. Manche Leitungen sind immerhin mehr als 60 Jahre alt." Er merkt auch an, dass die Baustelle bis Ende des Jahres geräumt und winterdiensttauglich hinterlassen werde. Die Fortsetzung sei ab März geplant, das endgültige Bauende mit 30. April.