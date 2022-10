Der Unternehmer Shahin Nejad zieht die Vorzüge Kärntens dem Wiener Großstadtflair vor und übersiedelte heuer mit seiner Familie nach Rosegg. Der 52-Jährige erwarb gleich mehrere Objekte in der Region Villach. Das vormalige Gasthaus Schiller an der Bundesstraße in Wernberg verwandelte er gemeinsam mit Haubenkoch Roland Steiger in die florierende Pizzeria "Wern Berg", die gemeinsam mit neun weiteren Lokalen bis 17. Oktober im Falstaff-Voting um die beliebteste Pizzeria Kärntens rittert.