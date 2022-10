Für einen historischen Treffpunkt dreier Kulturen und beliebten Ort für Einheimische und Urlauber geht es in die nächste Runde. Am 16. November gibt es nämlich einen weiteren Anlauf, um das traditionsreiche Gasthaus und Hotel Alte Post in Feistritz/Gail am Bezirksgericht zu versteigern. Beim bislang letzten Versuch im Jahr 2019 fand sich kein Bieter, der den Ausrufpreis (geringst mögliches Gebot) von 750.000 Euro bezahlen wollte. Damals wurde der Schätzwert mit 985.000 Euro angegeben. Mittlerweile liegt dieser bei 890.000 Euro. Nach unten korrigiert wurde auch der Ausrufpreis, der nun bei 445.000 Euro liegt.